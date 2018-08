Bordighera, l’ACEB partecipa alla giornata commerciale del ribasso

Bordighera. L’ACEB – Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso, parteciperà alla giornata commerciale del ribasso a Bordighera, organizzata dalla Confcommercio domenica 12.

Saranno presenti con gazebo in via Vitt. Emanuele n° 219 davanti all’agenzia immobiliare Due Emme, dalle 8 alle 19. Nel nostro stand troverete moltissimi articoli che si potranno prendere a offerta libera. Inoltre, per gli amici pelosetti, verrà allestito un Bau Bar con una ciotola d’acqua e biscottini.

Le offerte ricevute, servono a sostenere le nostre cause che ci permettono di aiutare le Associazioni no-profit. (http://www.aceb-ets.com/modulistica).