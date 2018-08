Bordighera, indetta dal Comune una gara pubblica per l’assegnazione di posteggi

Bordighera. Il Comune ha indetto una gara pubblica per l’assegnazione di posteggi per l’esercizio del commercio in diverse aree comunali che andranno in concessione.

Nello specifico:

– 5 all’interno del mercato coperto di piazza Garibaldi;

– 49 presso la Fiera delle anime;

– 12 presso l’area mercatale.

Le ubicazioni precise sono rinvenibili sul sito del Comune al sito https://trasparenza.bordighera.it/?s=posteggi&tipologie=&post_type=amm-trasparente , dove sarà anche possibile scaricare il modulo per partecipare al bando.

I requisiti morali ed eventualmente professionali per poter aderire sono quelli necessari per l’esercizio dell’attività commerciale sanciti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59.

Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, munite di bollo da € 16,00, devono essere inviate al Comune di Bordighera mediante:

– posta elettronica certificata ( bordighera@legalmail.it );

– tramite il portale telematico dello S.U.A.P.;

– a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo “Comune di Bordighera – via XX Settembre n. 32 – 18012 Bordighera”; con presentazione a mano all’ufficio protocollo del Comune.