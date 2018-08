Bordighera. A rimanere feriti, mentre pulivano una grata nella veranda di un appartamento del residence del Grand Hotel del Mare, sono due carabinieri in congedo.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora, uno dei due, un 64enne, era in cima ad una scala e stava pulendo una grata che, però, gli è finita addosso, travolgendolo e provocandone la caduta dalla scala. L’uomo, a sua volta, è caduto addosso all’ex collega: un 62enne. Quest’ultimo ha riportato ferite a gambe e braccia ed è stato trasferito al punto di primo intervento di Bordighera in codice giallo di media gravità, mentre il 64enne è rimasto ferito in modo più grave, riportando tra l’altro un trauma cranico e uno facciale. E’ stato trasferito in codice rosso di massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118, insieme a due ambulanze di Ponente Emergenza e Croce Rossa di Bordighera. Allertati anche i carabinieri.