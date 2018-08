Bordighera. Oggi l’amministrazione comunale ha premiato il concittadino, campione nel ciclismo, Oliviero Troia. Il riconoscimento al giovane bordigotto, attualmente tesserato nell’UAE Team Emirates, è stato conferito in onore alla sua grande carriera nel ciclismo che l’ha portato a giungere persino al Tour De France, dove si è classificato 133°.

Il riconoscimento istituzionale del Comune di Bordighera è stato conferito ufficialmente dal sindaco, in veste di rappresentante dell’intera città.

“Siamo onorati di avere un concittadino come Oliviero – commenta il sindaco Vittorio Ingenito – “Una grande persona, ancor prima che un gran ciclista, che porta alto il nome della nostra città. Il suo pensiero infatti, subito dopo aver ricevuto il premio, non è stato volta alla sua carriera, ma a tutti quei bambini e ragazzi che hanno una passione, e rischiano di non avere quegli spazi necessari per coltivarla. Le strade possono essere pericolose, e possono mancare gli spazi perché un bambino possa imparare a fare le sue prime pedalate, o perché un ragazzo possa allenarsi”. “Come amministrazione, non vogliamo lasciare che le sue considerazioni cadano nel vuoto. Ci impegneremo perché possano essere individuati e realizzati percorsi in cui coloro che amano le bici possano allenarsi senza pericolo”.

Un premio è stato inoltre conferito a Guerino Lanzo che, allenando da anni i giovani aspiranti ciclisti bordigotti, ha reso possibile il successo di Oliviero. “Nel gruppo ci sono molti ragazzi forti che si allenano ogni giorno – commenta Guerino – e siamo fieri di poter dire che ogni settimana quei ragazzi percorrono l’Italia portando in alto il nome di Bordighera”.