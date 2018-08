Bordighera, il Sindaco Ingenito incontra il presidente dell’Ordine degli Architetti provinciali

Bordighera. Nella giornata di ieri il Sindaco Ingenito ha incontrato il presidente dell’Ordine degli Architetti di Imperia Arch. Borro, accompagnato dai Consiglieri Arch. Lanteri e Arch Cigna.

Diversi gli argomenti all’ordine del giorno tra i quali il più rilevante ha avuto ad oggetto l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva relativo all’intervento di creazione del nuovo plesso scolastico dell’infanzia di via Napoli. Intervento i cui costi stimati di parcella professionale per la progettazione, ammontano ad € 544 480.39.

Gli Architetti hanno lamentato la specificità di un requisito tecnico richiesto, ed hanno evidenziato come tale formulazione possa configurarsi come “uso di criteri discriminatori” che chiude oggettivamente il mercato. Al fine di evitare che la chiusura del mercato fosse riferibile proprio ad un numero ristretto di professionisti, il Sindaco ha riferito che la nuova Amministrazione Comunale aveva già rilevato l’anomalia del bando, tanto da intervenire sullo stesso con l’esclusione del citato requisito, per evitare anche probabili segnalazioni all’ANAC.

Il Sindaco ha poi precisato che il bando era stato predisposto dalla precedente amministrazione con Giacomo Pallanca Sindaco ed Architetto, e Mariella Margherita Assessore all’Urbanistica ed Architetto.

L’Ordine Professionale ha poi riferito della necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento Edilizio Comunale in merito all’isolamento acustico degli edifici; il Sindaco ha assicurato che tali modifiche verranno adottate sulla base dei suggerimenti proposti dai professionisti.

Infine l’Amministrazione Comunale ha fornito le necessarie informazioni per il futuro del progetto di riqualificazione della Piazza della Stazione. Diversamente da quanto riportano “le voci di corridoio”, l’attuale Giunta non intende affidare ad altri professionisti la progettazione della riqualificazione del centro cittadino, al contrario non appena si potrà realizzare il progetto di costruzione del parcheggio interrato “della piccola velocita” i vincitori del concorso di progettazione saranno coinvolti per riprendere il loro lavoro che l’attuale Amministrazione ha ribadito di apprezzare.

In tal senso Il Sindaco ha rassicurato l’Ordine degli Architetti che, per i lavori di riqualificazione della passeggiata mare, verrà bandito un concorso di idee sulla base delle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale degli Architetti.