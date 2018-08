Bordighera. Grande successo ieri sera per il concerto, apprezzatissimo dal pubblico, dei New Travelin’ Sound.

Il gruppo, dedito alla riscoperta del rock anni Sessanta e primi anni Settanta, si è esibito nella splendida cornice offerta dall’arena della Scibretta, alle porte del centro storico di Bordighera.

Dai classici immortali a gemme assopite nel corso dei decenni e riportate agli antichi splendori: i New Travelin’ Sound hanno incantato la platea suonando 36 pezzi memorabili, tra i quali: “Have you ever seen the rain”, “Black is black”, “Perfect day”, “Imagine”, “Let it be”, “Twist and shout”, “Oh Darlin” e, per finire, l’indimenticabile “Hey Jude”.

Il gruppo è formato da Alessia Capaccioni, voce; Aldo Basile, batteria; Fernando Fraticelli, chitarre; Giancarlo Zacconi, basso.

In due brani ciascuno si sono esibiti il giovane Ivan Sisera alla batteria e Eleonora Brajato al piano.