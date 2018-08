la consegna

Bordighera, il Comune assegna 600 euro alla Croce Rossa foto

La cifra assegnata verrà utilizzata per interventi in favore di quella parte di popolazione locale che si trova in stato di necessità rispetto ai primari bisogni di vita, attraverso la realizzazione di una raccolta alimentare

Bordighera. Il Sindaco e la Giunta Comunale, in data odierna, hanno provveduto ad assegnare una quota dell’indennità di carica, pari a euro 600,00, alla Croce Rossa di Bordighera, mediante consegna di un assegno al suo Presidente, geom. Vincenzo Palmero. La cifra assegnata verrà utilizzata per interventi in favore di quella parte di popolazione locale che si trova in stato di necessità rispetto ai primari bisogni di vita, attraverso la realizzazione di una raccolta alimentare.

