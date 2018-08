L'intervento

Bordighera, grosso ramo di pino si spezza e cade su due auto parcheggiate davanti a scuola foto

Bordighera. Un grosso ramo di un pino marittimo presente nel parcheggio antistante il cortile della scuola “Gianni Rodari” di via Pasteur si è spezzato nel pomeriggio finendo su due veicoli: un’auto e un furgone, mentre i bambini dell’asilo si trovavano, fortunatamente, all’interno della scuola.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e una squadra dei vigili del fuoco di Ventimiglia, che ha tagliato il ramo e messo in sicurezza l’area. Proprio per evitare tragedie, l’amministrazione Ingenito ha adottato, in via d’urgenza, la terza variazione di Bilancio stanziando 198mila euro destinati, tra le altre voci, a estirpare i pini di quel parcheggio, ritenuti pericolanti, ripiantumare nuovi alberi e rifare il manto stradale danneggiato dalle radici dei pini.

