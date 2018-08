Bordighera, Ferragosto in spiaggia in barba all’ordinanza. Scattano le multe

Bordighera. Una quindicina le sanzioni elevate dalla polizia locale di Bordighera nei confronti di giovani e giovanissimi che nella serata di Ferragosto hanno infranto l’ordinanza emessa dal comandante Attilio Satta.

Gli agenti della polmunicipale, insieme ai carabinieri, hanno battuto le spiagge e sanzionato soprattutto chi, contrariamente a quanto scritto a chiare lettere nel documento, ha portato bottiglie di vetro e lattine sul litorale per festeggiare il Ferragosto.

Altre multe, ma in numero minore, sono state comminate a chi ha acceso fuochi direttamente sulla spiaggia invece di utilizzare il barbecue e ai giovani trovati a bivaccare nella spiaggetta della Arenella.

E’ il primo anno che a Bordighera vengono presi provvedimenti del genere: “Abbiamo avuto l’80% di problemi in meno rispetto allo scorso anno”, ha dichiarato Satta, “Le multe sono state fatte per far capire che se c’è un’ordinanza va rispettata: ci si può divertire rispettando gli altri”.

Alcuni giovanissimi non hanno digerito le regole imposte: “Ce ne andiamo altrove, dove possiamo fare sciaratto”, hanno risposto ad agenti e carabinieri.