Bordighera, da ottobre al via la realizzazione del “Progetto legalità”

Bordighera. Scrive il vicesindaco della città delle palme Mauro Bozzarelli:

“A nome di tutta l’amministrazione desidero ringraziare il comando di Polizia Municipale e l’Arma dei Carabinieri per l’impegno profuso nella settimana di ferragosto, in particolare per i servizi notturni di prevenzione a tutela delle nostre spiagge e dei loro frequentatori.

A partire dal mese di ottobre l’amministrazione comunale sarà impegnata nella realizzazione del “Progetto legalità”, che vedrà una serie di iniziative volte ad aumentare la sicurezza stradale di tutta la città e limitare drasticamente l’inquinamento acustico: sono previsti interventi di riduzione dei limiti di velocita da 50 km/h a 30 km/h in diverse aree residenziali, il posizionamento di attraversamenti pedonali ad alta visibilità, passaggi pedonali sopraelevati, l’intensificazione dei posti di controllo finalizzati al rispetto del codice della strada e, considerate le numerose richieste dei cittadini, il posizionamento di autovelox fissi nella zona di Arziglia.

Al fine di informare la cittadinanza delle novità introdotte, verranno effettuate una serie di iniziative di divulgazione a partire dalle scuole cittadine”.