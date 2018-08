Bordighera. Un grosso albero di eucalipto è crollato durante il temporale in frazione Sasso. La pianta, che si trovava sottostada all’ingresso del paese, è finita nel parco giochi “Taggiasco Giovanni (Giannetto)” senza creare danni a cose o persone.

Si tratta del secondo albero crollato stamane a Bordighera, dove in via Manzoni si è sfiorata la tragedia per un grosso pino caduto su una casa.