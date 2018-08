Ventimiglia, continua la raccolta fondi pro Croce Verde Intemelia

Ventimiglia. Continua incessantemente l’attività di raccolta fondi pro Croce Verde Intemelia, fondi che saranno destinati all’acquisto di materiale sanitario e dotazioni tecniche per la Pubblica Assistenza Intemelia.

In questi giorni potrete trovare, durante le varie manifestazioni estive, a libera offerta, un utile Kit di primo soccorso bello e comodo da posizionare in auto, moto, in casa per piccoli interventi in caso di ferite superficiali con disinfettante e cerotti e bende.

Il banchetto con il kit ed altri oggetti è presenziato dalla volontaria Patrizia Bottiglieri, in divisa della Croce Verde Intemelia e con tesserino di riconoscimento, che rilascerà sempre ricevuta della donazione.