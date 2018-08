Bordighera. Strepitoso successo ieri nel centro storico per la Compagnia Teatrale Teatro 2.0 con il nuovo spettacolo “Fabulando” “Strigora 2018”.

Centinaia di persone hanno affollato l’antico borgo marinaro, con ben 9 gruppi per eguali rappresentazioni poi sospese per motivi di orario. “ E’ stato molto faticoso, ma ci ha dato grandissima soddisfazione per il lavoro fatto” - spiega Franz Verrando (Attore e regista dello spettacolo) – “Tanti bambini ma una valanga di adulti.

Prosegue poi Daniele Tripodi (presidente dell’associazione) “ Stiamo pensando a un Bis Per soddisfare tutti coloro che non hanno potuto assistere, intanto l’8 settembre alle ore 21.00 nell’ambito del Bordighera Book Festival, lo spettacolo verrà riproposto in versione “Stradale” all’interno del percorso espositivo”.

La compagnia formata da Federica Tripodi, Nicole Gorni (di soli 4 anni), Mara Caimo, Francesca Savona, Mauro

Sofia , Luca Falco, Daniele Tripodi, Carlo Bozzarelli e Francesco Verrando ringrazia oltre al parroco Don Luca

Salomone per la sua disponibilità gli accompagnatori, Graziella Catellani, Concita Tabbacchiera, Mauro

Quarta e l’immancabile attore dialettale Giancarlo Pignatta, fratello del compianto Antonio a cui era stata

dedicata la serata.