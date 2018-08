Bordighera. “Ce l’abbiamo fatta!! Stiamo finalmente portando in salvo le opere di Marcello Cammi!!!”. Ad annunciarlo, sulla propria pagina Facebook, è il sindaco Vittorio Ingenito che ha pubblicamente ringraziato il presidente del consiglio comunale, nonché consigliere con delega alla cultura, Marco Farotto per essersi dedicato alle statue di Cammi, abbandonate da anni in un terreno di proprietà comunale a Camporosso.

“Dopo anni ed anni, le sculture finalmente non saranno più abbandonate alla pioggia, al vento, e a tutti quei fattori che possono danneggiarle! Abbiamo già avviato il trasporto del primo lotto verso un posto sicuro, dove possono essere conservate al meglio, e venir presto restaurate: presto saranno salve!”, ha aggiunto Ingenito, che ha però informato i cittadini del fatto che “l’incuria degli ultimi anni ha fatto sì che alcune opere siano irrimediabilmente distrutte, e quindi irrecuperabili. Ma una grande parte, seppur mal ridotta, è ancora restaurabile: con grandissima gioia, vi annuncio che da oggi non ne perderemo più nemmeno una!”.

“Purtroppo non sono molte le statue in buone condizioni”, ha sottolineato Farotto, che da primo giorno di amministrazione si è messo al lavoro per ridare lustro all’opera di Cammi, “Molte sono irrecuperabili”.