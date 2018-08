Bordighera, annullato l’evento “BordiArt”

Bordighera. Il Comune informa che per espressa rinuncia dell’Associazione U Risveiu Burdigotu, organizzatrice dell’evento, la manifestazione BordiArt – Esposizione di dipinti, sculture e fotografie nei vicoli e nelle piazzette più suggestive di Bordighera Alta, prevista nel Centro storico per venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 agosto, non avrà luogo.