Bordighera, al via il Torneo 24h Beach Volley Night

Bordighera. Tra sabato 25 e domenica 26 agosto nella città delle palme andrà in scena il Torneo 24h Beach Volley Night 4×4 misto. Tutte le partite, che si svolgeranno su Lungomare Argentina 25, saranno accompagnate da musica e tanto divertimento.

Per partecipare al torneo, organizzato da DGR Garage Moto di Ospedaletti e NST No Stress Team di Bordighera, è necessario che vi siano almeno quattro partecipanti a squadra ed è obbligatorio avere in campo sempre una donna. Le partite, che seguono le regole della pallavolo indoor, non avranno un limite di tempo. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 22 agosto. Alla fine del torneo verranno premiate con fantastici premi le prime tre squadre vincitrici, il giocatore più simpatico e il giocatore più bravo in campo.

Per avere maggiori informazioni o per iscriversi contattare Giorgia al 3273747516.