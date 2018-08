Bordighera. Almeno cinquecento persone hanno preso parte ieri sera ai giardini Lowe di via Vittorio Veneto al concerto “doppio” di Marina Rei e Francesco Tricarico: i due cantautori che si sono esibiti nell’ambito della quinta rassegna musicale “D’Autore e d’Amore”.

Ad aprire lo spettacolo è stato Marco Stella, cantautore ligure di assoluto valore. Sul palco è stata poi la volta di Tricarico, che ha intonato i suoi brani e intrattenuto il pubblico con la simpatia che lo contraddistingue, coinvolgendo il parterre a cantare i ritornelli delle canzoni e “minacciando” scherzosamente i presenti di tirare loro addosso dell’acqua se avessero sbagliato.

L’ artista, accompagnato da due musicisti, ha proposto canzoni del suo tour 2018 “Da chi non te lo aspetti”.

A chiudere la serata sono stati Marina Rei e Paolo Benvegnù e il loro gruppo che si sono esibiti in “Canzoni contro la disattenzione”: ovvero con testi che portano alla riflessione. Grande l’ovazione per tutti gli artisti, in special modo per la poliedrica Marina Rei che si è esibita anche alla chitarra elettrica e alla batteria, incantando il pubblico.

Al termine della serata, il pubblico ha potuto interagire con gli artisti, scattando con loro selfie ricordo.

Stasera sul palcoscenico dei Lowe è attesa la grande cantante italiana Alice, che sarà preceduta da Marco Ferradini in un concerto tributo a Herbert Pagani. L’appuntamento, l’ultimo della rassegna, è alle 20.45.

[Per le foto si ringrazia Gianluca Gazzano]