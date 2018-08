Bordighera, A’ Berlecata e Music Parade annullate: Trucchi chiede spiegazioni

Bordighera. Manifestazioni annullate dal calendario estivo della Città delle palme. Così il consigliere comunale Trucchi in una nota stampa: “Apprendiamo oggi che la città perderà due importanti manifestazioni previste per l’estate 2018. La prima è la Berlecata, evento amatissimo da tutti e che ha rallegrato gli anni giovanili di tanti cittadini. La seconda è Bordighera Music Parade che ha vivacizzato le nostre vie nel mese di Agosto”.

“Pare che i motivi ufficiali della mancata realizzazione consistano in rischi per la sicurezza e per l’ordine pubblico”.

“Prima di ogni altra considerazione vogliamo ringraziare di cuore gli organizzatori di questi eventi che gli scorsi anni hanno raccolto plauso e consenso. A titolo personale vorrei in particolare ringraziare coloro che si sono prodigati a Sasso per la Berlecata della quale ricordo bene e con nostalgia la prima edizione per avervi partecipato”.

“Non posso però non manifestare qualche perplessità sul ruolo dell’amministrazione comunale. Sono stati fatti incontri con gli organizzatori degli eventi per valutare eventuali modalità concordate che potessero mettere insieme le giuste esigenze di sicurezza e la realizzazione delle feste in questione?”.

“Per esempio relativamente a Music Parade perché non pensare ad eventi musicali che si realizzassero nei vari locali della città alta e bassa eliminando eventualmente la sfilata se ritenuta di complessa esecuzione?”.

Giuseppe Trucchi Semplicemente Bordighera