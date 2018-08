Bollino rosso sull’A10: traffico e code sulla via per le vacanze

Imperia. E’ iniziato l’esodo dei vacanzieri di agosto che attraversano l’Autostrada dei Fiori per raggiungere le spiagge del Ponente Ligure e la vicina Francia.

L’afflusso sull’A10 di migliaia di auto ha causato un aumento esponenziale del traffico.

Al momento si registrano rallentamenti per 4 km tra Savona e Spotorno in direzione Francia a causa del traffico intenso. Coda di 3 km con estensione tra Bordighera e Confine di Stato in direzione Francia a causa di un tamponamento, verificatosi al chilometro 149+500 tra Bordighera e Ventimiglia, nel quale è rimasto ferito un giovane, trasportato da Ponente Emergenza in codice giallo di media gravità all’ospedale Borea di Sanremo.