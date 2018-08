Birra, specialità alla griglia e opere d’arte: a Sanremo inaugura Beer Art

Sanremo. Giovedì 2 agosto inaugura in via Gioberti Beer Art, un pub dal concept inedito in cui si potrà unire il piacere della birra a specialità alla griglia, lasciandosi trasportare dai colori e dalle forme di un’esposizione permanente di opere d’arte.

Spazio di gusto, cultura e passioni, «Beer Art nasce dalla volontà di proporre qualcosa di originale ai sanremesi – spiega il coordinatore Gianni Monticelli –. Io e i miei colleghi eravamo stanchi del sederci in un locale, ordinare e poggiare gli occhi su muri spogli, senza nulla da raccontare. Da qui l’idea di aprire un’attività nostra, in cui poter degustare prodotti eccezionali ammirando dei quadri».

Il nuovo locale, associato CNA, propone alla clientela un’ampia gamma di birre in bottiglia. Più di 30 marchi di nazionalità diverse, come la belga trappista Chimay o l’inglese Bulldog Strong Ale. Non manca una spina 8 vie, con, tra le altre, le bionde tedesche Lowenbrau e Loburg, la Leffe Royale doppio malto, la Leffe rouge, e ancora una artigianale Del Borgo. Presente anche una birra estiva bianca Hoegaarden.

Tutte le birre potranno essere sorseggiate accompagnate da piatti alla griglia, quindi rostelle, hamburger, galletto, stinco di maiale, tomahawk, salamelle e anche crauti, patatine fritte, insalate, panini, hot dog, e godendosi le suggestioni della mostra “L’atelier dei mondi”: una galleria di tele dedicate alla corrente dell’emozionismo, realizzata con il contributo degli artisti locali Francesco Mancini, SomeOne e Tomson Berry.

Inoltre, ogni giovedì Beer Art proporrà serate a tema, con laboratori di pittura curati dallo stesso Mancini e musica dal vivo. «A disposizione – aggiunge Monticelli –, un impianto musicale con piano, chitarre, microfoni e altro, pensato per tutte quei giovani talenti che nel corso dell’anno vengono a Sanremo in occasione del Festival o altre manifestazioni e che qui possono trovare un palco per esibirsi, farsi conoscere oltreché divertirsi».

Lo staff di Beer Art vi aspetta per il “taglio del nastro” domani, giovedì 2 agosto, alle 17.

L’evento inaugurale sarà accompagnato dalle perfomance del musicista Enzo Cioffi.

Il locale si trova in via Gioberti 37 a Sanremo.

Per ulteriori informazioni chiama al 392.5594155