Bersano molla la Sanremese, firmata la cessione delle quote

Sanremo. Questa sera, nello studio del notaio Re di Imperia, Renato Bersano ha firmato la cessione di tutte le proprie quote societarie in favore del presidente della Sanremese Glauco Ferrara e dell’attuale direttore sportivo Pino Fava.

Bersano, proprietario della Clas, azienda leader nel settore della produzione del pesto, manterrebbe però una corposa sponsorizzazione alla Sanremese ancora per un’altra stagione.

Allo stato dell’arte, nella società si rafforzano le posizioni di Marco Del Gratta, delle due new entry Ferrara e Fava e di Dino Miani, già socio con una residua parte delle quote.

“Questa sera è arrivato l’annuncio ufficiale della mia uscita dalla Sanremese Calcio come comproprietario della Società. Ho riflettuto molto prima di assumere questa decisione definitiva – spiega Bersano con in una nota stampa – ma ritengo che l’impegno necessario per poter dare il massimo in squadra, non fosse più compatibile con i miei impegni lavorativi, che non mi permettono di dedicare alla Sanremese il tempo di qualità che merita”.

“La mia vicinanza alla squadra non muterà sotto altri aspetti: economicamente continuerò a fornire il mio supporto, come ho sempre fatto, nella ricerca concreta di sponsor idonei che possano collaborare in modo concreto con la Sanremese; personalmente non muterà il mio contributo da tifoso, continuerò a seguire la squadra con tutto l’affetto e l’orgoglio che hanno contraddistinto questi ultimi anni”.

“Lascio la Sanremese nelle mani dei miei Soci che, sono sicuro, proseguiranno con continuità il cammino intrapreso, frutto di un lavoro sinergico”.

“Colgo l’occasione ufficiale per smentire categoricamente le voci diffuse durante la mia assenza, inerenti l’interessamento per altre società calcistiche“.

“Ringrazio la società, lo staff Tecnico, i giocatori ed i tifosi, il Comune di Sanremo e tutte le forze dell’ordine che mi hanno sempre supportato e dato fiducia”.

A stretto giro di posta è arrivato anche il commento di Marco Del Gratta: “Ringrazio Renato Bersano per l’impegno profuso nella Sanremse Calcio in questi anni e per il supporto che, sono certo, continuerà a fornire alla squadra. Da un punto di vista personale e professionale, comprendo i motivi lavorativi che lo hanno portato a tale decisione non semplice. Sebbene con dispiacere, termina questa collaborazione in veste di comproprietari, ma sono sicuro che il suo supporto alla squadra non è giunto al termine”.