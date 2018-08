Balneazione sicura a Sanremo, l’impegno di Cna e Cogeba

Sanremo. A Sanremo gli imprenditori associati contribuiscono con ulteriore attenzione alla balneazione sicura.

Grazie alla collaborazione tra le due associazioni ed i vigili del fuoco di Sanremo è attivo un ulteriore servizio per il monitoraggio della sicurezza sulle coste della città dei fiori.

Per tutti i fine settimana di agosto e nei giorni di maggiore affluenza sulle spiagge sarà operativa la moto d’acqua in dotazione dei vigili del fuoco che coadivuerà nel garantire il presidio della salute ed dell’incolumità dei bagnanti.

Tutto questo è possibile grazie al contributo economico che viene erogato a copertura dei costi per il carburante che è necessario al funzionamento del mezzo che diversamente non potrebbe essere messo in servizio.