Badalucco, doveva essere ai domiciliari ma era al bar: 52enne arrestato dai carabinieri

Badalucco. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di Badalucco hanno tratto in arresto B.M., pregiudicato 52enne, in atto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Taggia, Comune in cui vive. L’uomo è stato sorpreso dai militari all’interno di un bar sito nel centro del borgo della Valle Argentina, intento a consumare il pranzo in una saletta interna dell’esercizio. Alla vista dei carabinieri non ha fornito giustificazioni, consapevole della violazione commessa.

L’arrestato non è nuovo ad episodi del genere: lo scorso 5 gennaio, mentre si trovava sempre agli arresti domiciliari, era stato tratto in arresto dai Carabinieri poiché colto in flagranza mentre lavorava all’interno di un magazzino di verde ornamentale a Taggia: in quella circostanza, all’arrivo dei militari l’uomo aveva tentato invano di nascondersi dentro un ripostiglio per poi uscire allo scoperto solo dopo qualche minuto.

Infine, nel dicembre scorso, era stato denunciato, sempre dai carabinieri per aver violato le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria poiché, fuori dall’orario consentito, alla guida del proprio furgone aveva causato nel territorio matuziano un pericoloso incidente stradale con un ferito.

Giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna, considerati anche i precedenti specifici, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.