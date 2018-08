Atletico Argentina, Mattia Alberti si unisce alla corte di mister Stecca

Taggia. Non si ferma la campagna di rafforzamento dell’Atletico Argentina in previsione del debutto previsto in Coppa Liguria l’1/2 settembre. Si unisce alla corte di mister Stecca Mattia Alberti, difensore centrale che all’occorrenza può essere impiegato come centrocampista difensivo e specialista dei calci piazzati.

Classe 1988, lo scorso anno ha vestito la maglia e la fascia di capitano del Cervo e può vantare esperienza in categorie superiori. Sembra che il DS Fameli non abbia finito qui con il suo lavoro: “Penso che Mattia Alberti possa darci una grossa mano e per questo sono felice possa vestire il rossonero. Ho ancora qualche idea per perfezionare la squadra e nei prossimi giorni cercheremo di definire il tutto”.