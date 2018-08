Ascensori del Parasio, il sindaco Scajola: ”L’apertura slitterà di qualche giorno”

Imperia. Le dichiarazioni del sindaco Claudio Scajola in merito alla mancata riapertura degli ascensori:

“Comunico che la riapertura degli ascensori che collegano Borgo Marina al Parasio, prevista in data odierna, dovrà slittare di qualche giorno.

Ho assunto questa scelta in quanto le ultime verifiche, che avevo previsto venissero fatte questa mattina, non hanno dato tutti i risultati che avevo richiesto. Ringrazio i tecnici che in questo mese hanno lavorato in maniera assidua, risolvendo un numero elevatissimo di problematiche che si trascinavano da tempo.

Ci manca l’ultimo tassello e lo avremo nel giro di pochissimi giorni. Avevamo già annunciato che si sarebbe trattato di una riapertura provvisoria, in vista dei lavorativi definitivi che si svolgeranno tra ottobre e novembre.

Credevamo e crediamo tuttora che sia fondamentale riaprirli il prima possibile, perché in tanti, soprattutto le persone più in difficoltà, hanno atteso per troppo tempo. Ci siamo quasi. Manca, come detto, un ultimo problema che contiamo di poter risolvere in brevissimo tempo”.