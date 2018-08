Artisti di strada, musica e sport: Sanremo dà il benvenuto a settembre con tre giorni di festa

Sanremo. Tre giorni di “Festa della Città”, da giovedì 30 agosto a sabato 1° settembre, con tanti appuntamenti all’insegna dello spettacolo, della musica e dello sport.

Secondo una formula molto apprezzata questo inverno con il Festival dei Maghi e a primavera con il “Carillon” vivente, Sanremo si prepara a salutare l’estate e i turisti con l’animazione e l’intrattenimento itinerante degli artisti di strada.

La “Festa della Città” si aprirà infatti con giocolieri, maghi, trampolieri, clown e street band che nella giornata di giovedì invaderanno le vie del centro con performance suggestive che coinvolgeranno sia i bambini che gli adulti.

Nell’anno del riconoscimento di Sanremo Città europea dello sport 2018, il secondo giorno della manifestazione sarà dedicato alle associazioni sportive locali, con piazze e strade che, a partire dal pomeriggio, saranno allestite come veri e propri campi da gioco in cui atleti delle diverse discipline sportive si cimenteranno in dimostrazioni aperte a tutti.

La sera invece spazio alla musica con concerti ed esibizioni dislocate in più angoli cittadini, così da trasformare Sanremo in un grande palcoscenico a cielo aperto. Quindi, piazza Colombo, piazza San Siro e Pian di Nave dove si ballerà con il “Tribute Show danni ’50 ad oggi”, il tribut band delle canzoni più famose degli Abba, quello dei mitici Queen e il rap.

Lo sport ritornerà protagonista sabato con la terza edizione della Transalp Limone-Sanremo. L’arrivo dei biker, che dalle montagne piemontesi giungeranno fino al mare attraversando l’antica Via del Sale, è previsto a cominciare dalle ore 16 presso il tratto della pista ciclabile del Sud Est.

Sempre il 1° settembre saranno riproposti gli eventi annullati nei giorni scorsi in segno di vicinanza alla città di Genova per la tragedia del crollo del ponte Morandi: si inizia con “Hey Pigna” nel centro storico, si prosegue con la parata musicale della banda “Canta e Sciuscia” e con il concerto dei “Groove Machine” a Pian di Nave, per terminare con lo spettacolo pirotecnico al Porto Vecchio.

Assessore al Turismo Marco Sarlo: “Ancora in itinere, è confermato all’85%, il programma si rivolge a tutte le fasce di età, in particolare, il giorno 30 agosto ai bambini e alle famiglie, con lo spettacolo degli artisti di strada per le vie del centro. Il giorno successivo sarà invece protagonista lo sport con il coinvolgimento di 19 associazioni sportive che daranno dimostrazione delle loro attività in piazza Borea d’Olmo, piazzale Vesco e via Matteotti. Lo sport tornerà al centro nella giornata di sabato con l’arrivo della Transalp Limone-Sanremo. Abbiamo già avuto l’incontro con le associazioni di categoria dove si è esortata la partecipazione dei commercianti, quindi è stato richiesto loro l’apertura dei negozi fino a tarda sera, così da coinvolgerà tutta la città e offrire a residenti e turisti una vera e propria festa”.

Qui il programma completo degli eventi: Festa_della_Città