Arriva un nuovo giocatore nell’Imperia: Pier Francesco Figone

Imperia. Nel pomeriggio di lunedì 20 agosto, in compagnia del team manager Francesco Bregolin, è arrivata la firma sul contratto che lo legherà alla società nero azzurra per la stagione 2018-19.

Figone vanta 100 presenze in serie D con otto reti, è cresciuto nel settore giovanile del Torino sino alla Beretti per poi in seguito vestire le maglie di: Savona, Bra in serie C, Vado, Albissola e Finale. La società, ASD Imperia, rivolge un caloroso benvenuto a Pier Francesco Figone.

“Sono molto contento di essere qui a Imperia, dobbiamo tenere i piedi per terra e lavorare tanto però le aspettative sono alte. Cerchiamo di fare il massimo poi si tireranno le somme. Prendiamo partita per partita cercando di esprimerci al meglio ad ogni impegno in cui saremo chiamati in causa” – dichiara Pier Francesco Figone.