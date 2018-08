Taggia. Ultima tappa questa sera, alle 21,30, in piazza Chierotti ad Arma di Taggia per il Liguria West Music Contest, il contest per autori del ponente ligure che porterà sul palco gli ultimi tre partecipanti, prima di scoprire domani i finalisti.

Questa sera ancora tre rappresentanti delle Province di Imperia e Savona. Da Savona il giovanissimo Marco Elba, solo 17 anni, ma con la musica nel cuore, attraverso la sua voce e il suo piano ci accompagnerà in un viaggio nella sua musica.

Da Imperia Maikol Arcarisi, poche presentazioni per questo artista siciliano di origine, ma che vive stabilmente nel capoluogo. Vanta importantissime collaborazioni come coi Backstreetboys e a aperto i concerti di grandi della canzone italiana come Enrico Ruggieri.

Da Sanremo Riccardo Pepè e la sua band. Il loro progetto musicale nasce ad inizio 2018 e si sono già aggiudicati alcuni riconoscimenti importanti come la vittoria al “Belin che Band 2018″ e il premio della Critica al contest organizzato dall’associazione Imperia Musicale e non ultima si sono esibiti sul prestigioso palco del Rock in The Casbah 2018.

Un’ultima serata di grande musica prima di conoscere i finalisti che concorreranno a vincere la prima edizione del Liguria West Music Contest.