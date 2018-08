Taggia. Settimana di ferragosto ricchissima ai Lido Idelmery con eventi ed iniziative volte a rendere sempre più piacevole la vita sulla spiaggia, sotto l’egidia della cultura fa turismo!

Partiamo oggi alle 18 stesso con lo spazio libro dove la sanremese Franca Soracco presenterà il suo libro ” Le farfalle non volano di notte” con letture di Loredana De Flaviis e la presentazione di Daniela Cassini.

Il 14 agosto grande serata in attesa del Ferragosto con la musica dell’indimenticabile Fabrizio De Andrè con Alberto” Napo” Napolitano in ” Napo canta De Andrè”. Alberto Napolitano, in arte Napo, nasce a Lavagna (GE) il 24 gennaio 1972 Affascinato dai cantautori della scuola francese e genovese, nel 2000 decise di costituire quella che fu una delle prime tribute band dedicate a Fabrizio De André, le “Buonenuove”. Da lì parte il suo tour dove racconta e canta la vita dell’indimenticabile Faber a quasi 20 anni dalla sua scomparsa. Un evento particolare da vivere sulla sabbia dalle ore 21.30 Ingresso Libero.

Venerdì 17 per Aspettando il Corto in Spiaggia è la volta del Game di Improvvisazione Teatrale con il gruppo bordigotto delle Onde Ribelli. Gli attori in scena dovranno improvvisare situazione,gesti, storie su suggerimento del pubblico e sul tema dei vari generi cinematografici. sempre ore 21.30. Ingresso libero.

Infine chiudiamo questa ricca settimana con l’ultimo appuntamento del Cabaret Under the Moon in compagnia dell’irriverenza e la comicità di Simone Repetto. Una settimana ricchissima e caldissima per un ferragosto all’insegna del divertimento e della cultura ai Lido Idelmery di Arma di Taggia!