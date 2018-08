Taggia. Ieri ultima serata di selezione per il Liguria West Music Contest in piazza Chierotti ad Arma di Taggia.

In quest’estate, cinque serate hanno visto esibirsi 12 tra autori e gruppi del ponente ligure (Provincie di Savona ed Imperia) che hanno portato la loro musica e le loro sonorità al pubblico di Arma di Taggia e ai giurati di questa prima edizione.

E’ stata una scelta difficile ma con gran difficoltà per i giurati che hanno decretato non 5, ma 6 finalisti, essendoci un ex equo, che si esibiranno il 29 agosto di fronte ha una giuria tecnica per aggiudicarsi questa prima edizione.

Ecco i Finalisti:

- Healness

- Le Unghie Nere

- PepèBand

– Christian G

– Joe Rainaldi e Marco Elba

L’organizzazione fa i complimenti ha tutti gli artisti che si sono esibiti e che ci hanno portato sonorità e suggestioni uniche e fatto scoprire diversi talenti musicali del ponente ligure.