Arma di Taggia. Un albero è crollato su una panchina presente in un parco tabiese sfiorando un anziano che si era seduto per godersi un po’ di frescura. Fortunatamente nella caduta nessuno è rimasto ferito.

Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in una traversa privata di corso Marconi, a Sanremo, nei pressi del negozio Divani & Divani per rimuovere il tronco di una palma caduta al suolo. Anche in questo caso non si sono registrati feriti né danni alle cose.