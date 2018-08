Arma di Taggia, al Lido Idelmery la finale de “Il Corto in Spiaggia”

Taggia. Stasera alle 21.15 sulla spiaggia del Lido Idelmery di Arma di Taggia (IM) finale della terza edizione de Il Corto in Spiaggia, festival di cortometraggi a bordo mare.

Quest’anno sono arrivati 250 lavori divisi in due sezioni Corti Italiani e Corti Internazionali e di questi la giuria composta da Luca Canale Brucculieri, Rino Alaimo e Martì Dols Roca Ne ha selezionati 10 che verranno proiettati sulla sabbia del Lido.

Ecco i finalisti:

Corti Italiani

50 E 50 di Davide Lupinetti

LUIGINO di Paolo De Lucia

PETITE MAGIE di Simone Boccalatte

KINTSUGI di Danilo Greco

SCALE 6 di Danilo Corbellini Scarcia, Antonio Genovese, Cristian Gazzanni,

Rinaldo D’Incecco, Sara Vitale

Corti Internazionali

TITAN di ÁLVARO GONZÁLEZ ,Spain

HONEYMOON IN WEST di Laurent Ardoint, France

FAMILY VACANTION di Fabian Giessler,Germany

TRAUMA INDUSTRIES di Jethro Massey,France

BECAUSE OF A LITTLE APPLE di Ksenia Roganova, Russian

Ospite di questa edizione il regista Marco Renda reduce dal successo della sua opera prima EDHEL. Dir.Artistica Simone Caridi. Il Festival è organizzato dall’associazione WE and Arthttps://associazioneweandart.wordpress.com/ -