Area Sanremo Tour sbarca a Rapallo

Sanremo. Area Sanremo Tour arriva nella bellissima cornice di Villa Tigullio a Rapallo il prossimo

25 agosto alle 21 con ingresso gratuito. Ospite d’eccezione nella tappa ligure il bravissimo cantautore siciliano: Mario Venuti.

Area Sanremo Tour è il concorso che permette di accedere ad Area Sanremo per tentare di ambire al Festival di Sanremo, nella categoria giovani. La Tappa di Rapallo è voluta dall’amministrazione comunale nella persona dell’Assessore Elisabetta Lai, sempre attenta alla scoperta di giovani talenti. L’organizzazione della tappa ligure è a cura dell’associazione Le Muse Novae di Enrica Corsi. Ad occuparsi delle selezioni di Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta, è l’Associazione Culturale, novarese, Controtempo formata da Elena Foti, Simona De Melas e Giuseppina Rodà.

La giuria, che selezionerà i ragazzi provenitenti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte, sarà formata dal produttore e dirigente nazionale di AudioCoop Marco Mori, Adriana Rombolà di Riserva Sonora, la vocal coach ed organizzatrice di eventi Francesca Ficara, il produttore di opere liriche, talent scout Roberto Servile e l’autore Francesco Ciccotti. Ad intrattenere il publico anche due giovani artisti sanremesi: Momo con le coreografie di Claudia Paglialunga.

A presentare la serata la conduttrice Elena Ballerini con Elena Foti. I concorrenti intratterranno il grande pubblico con canzoni conosciute e brani propri. Il talent, come lo scorso anno, farà le selezioni in tantissime zone d’Italia, dopo l’edizione di successo dello scorso anno con: 104 tappe di Area Sanremo Tour tra Selezioni, Finali Regionali e Festival associati svoltesi in tutta Italia; 2.890 iscritti, dei quali 1.720 decretati idonei; quasi 800 i giovani che sono arrivati a Sanremo per le semifinali e Finali di Area Sanremo.

Le selezioni di “Area Sanremo Tour 2018” si svolgeranno in due fasi distinte:

– Selezioni della Fase Eliminatoria,

– Selezioni della Fase Regionale/Interregionale”.

Per accedere alle tappe di Preselezione (Eliminatorie), assolutamente gratuite per tutti gli artisti in età compresa fra i 16 ed i 36 anni, rispettivamente già compiuti e non ancora compiuti alla data del 31/01/2019 (in caso di duo o gruppo il limite di età è riferito a tutti i componenti), basta iscriversi su www.areasanremotour.it

I candidati che non dovessero superare una tappa nella Selezioni della Fase Eliminatoria, potranno ripresentarsi, ove possibile e salvo esaurimento delle disponibilità di date, in una tappa successiva, interpretando un brano diverso. Area Sanremo Tour è affidata ad Anteros Produzioni, dalla Fondazione Orchestra Sinfonica. Tra i media partner ci sarà Radio Italia.

Finale Regionale: 31 agosto e 1 settembre al Castello di Novara. In caso di maltempo l’evento sarà spostato all’auditorium delle clarisse in piazzale Escrivà.