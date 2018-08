Area Sanremo Tour sbarca a Bordighera per la notte di San Lorenzo

Bordighera. Nella notte di San Lorenzo, un binomio eccezionale: musica sotto le stelle lo spettacolo “open” di Area Sanremo Tour, domani 10 agosto presso i giardini Löwe in via Vittorio Veneto a Bordighera a partire dalle 21 con ingresso gratuito.

Area Sanremo Tour è il concorso canoro che porta i giovani talenti, tra i 16 e i 36 anni, ad accedere ad Area Sanremo per tentare di arrivare a Sanremo Giovani che quest’anno avrà uno spazio tutto suo, a dicembre, come scelto dal direttore artistico del Festival, Claudio Baglioni.

A condurre la serata il presentatore e speaker radiofonico Maurilio Giordana con Elena Foti.

Per la tappa bordigotta, voluta dalla nuova Amministrazione Comunale, la giuria che selezionerà i ragazzi è formata dalla cantante e vocal coach Monia Russo, il musicista e artista Davide Golzi, le giornaliste Daniela Borghi per La Stampa, Erica Bertinotti e Elena Mittino del Novara Oggi – Gruppo Netweek.

Oltre ai giovani concorrenti anche tanti momenti di spettacolo tutti dedicati al Festival di Sanremo, dalla danza, alla musica live con: Professional Dance, diretta da Mirella Agujaro, i Lost in Blues, il coro di Voci e Note sotto le Stelle, la ballerina Ilenia D’Agostino ed il Quartetto dell’Orchestra Giovanile del Ponente Ligure – LIGEIA.

Si ringrazia inoltre per il supporto anche Si Invernizzi e Innovation Media.

Ad occuparsi delle selezioni di Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta è l’Associazione Culturale, novarese, Controtempo formata da Elena Foti, Simona De Melas, Erika Nieddu e Giuseppina Rodà.

Il talent, come lo scorso anno, sta svolgendo le selezioni in tantissime zone d’Italia, dopo l’edizione di successo dello scorso anno con:

– 104 tappe di Area Sanremo Tour tra Selezioni, Finali Regionali e Festival associati svoltesi in tutta Italia;

– 2.890 iscritti, dei quali 1.720 decretati idonei;

– quasi 800 i giovani che sono arrivati a Sanremo per le semifinali e Finali di Area Sanremo.

Le selezioni di “Area Sanremo Tour 2018” si svolgeranno in due fasi distinte:

– Selezioni della Fase Eliminatoria,

– Selezioni della Fase Regionale/Interregionale”.

Per accedere alle tappe di Preselezione (Eliminatorie), assolutamente gratuite per tutti gli artisti in età compresa fra i 16 ed i 36 anni, rispettivamente già compiuti e non ancora compiuti alla data del 31/01/2019 (in caso di duo o gruppo il limite di età è riferito a tutti i componenti), basta iscriversi su www.areasanremotour.it

I candidati che non dovessero superare una tappa nella Selezioni della Fase Eliminatoria, potranno ripresentarsi, ove possibile e salvo esaurimento delle disponibilità di date, in una tappa successiva, interpretando un brano diverso.

Area Sanremo Tour è affidata ad Anteros Produzioni, dalla Fondazione Orchestra Sinfonica. Tra i media partner ci sarà Radio Italia.

Prossima tappa il 25 agosto a Rapallo presso villa Tigullio con ospite Mario Venuti.

Finale interregionale Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta al Castello Sforzesco Visconteo di Novara con ospiti, tra gli altri, Irama e Michele Bravi.