Area Sanremo Tour fa tappa a Bordighera

Bordighera. Area sanremo tour approda in città. La nuova Giunta ha voluto la tappa per il 10 agosto presso i giardini Löwe in via Vittorio Veneto a partire dalle ore 21 con ingresso gratuito.

Area Sanremo Tour è il concorso canoro che porta i giovani talenti, tra i 16 e i 36 anni, ad accedere ad Area Sanremo per tentare di arrivare a Sanremo Giovani che quest’anno avrà uno spazio tutto suo a dicembre come ha voluto il direttore artistico del Festival, Claudio Baglioni.

Area Sanremo è del Comune di Sanremo, gestito dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ed Area Sanremo Tour da Anteros Produzioni. Per la Liguria, il Piemonte e la Valle D’Aosta le tappe sono organizzate dall’associazione Controtempo di Elena Foti, Simona De Melas, Giuseppina Rodà.

Per la tappa bordigotta, la giuria che selezionerà i ragazzi è formata dalla cantante e vocal coach Monia Russo, dall’artista e musicista Amedeo Grisi, il musicista e artista Davide Golzi, le giornaliste Daniela Borghi ed Erica Bertinotti.

Oltre ai giovani concorrenti anche tanti momenti di spettacolo: dalla danza, alla musica live. Come d’abitudine gli intrattenimenti saranno per la valorizzazione del territorio.

Tutte le anticipazioni sul programma definitivo nei prossimi giorni.