Apricale. E’ di almeno tre feriti, tra i quali due donne, il bilancio di un incidente occorso intorno alle 21 nel borgo della val Nervia. Si tratta di tre turisti italiani a bordo di una auto elettrica utilizzata per trasportare i bagagli nelle stanze dell’albergo diffuso di Apricale. Per ragioni ancora da chiarire, il mezzo è caduto da un muro alto circa due metri ed è finito in piazza Vittorio Emanuele, nel cuore del borgo.

I feriti hanno riportato traumi e contusioni varie, tra cui un trauma cranico e la frattura di un piede. Tutti e tre sono stati trasferiti al pronto soccorso di Sanremo in codice giallo di media gravità.

A soccorrerli è stato il personale sanitario del 118 insieme con due equipaggi della Croce Verde Intemelia e uno della Croce Rossa di Ventimiglia. Sono stati due volontari della Croce Verde, che lavorano ad Apricale, i primi a prestare soccorso ai feriti.