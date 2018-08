Aperte le iscrizioni per la Transalp Experience 2018, da Limone Piemonte a Sanremo sull’antica Via del Sale

Sanremo. L’ E-Bike Festival con il suo Expo Village dà appuntamento a tutti a Limone Piemonte dal 31 agosto al 2 settembre con un vasto programma adatto sia a professionisti che a famiglie, spaziando dal test prodotti fino al tour enogastronomico. Principale manifestazione dell’E-Bike Festival è la Transalp Experience 2018: da Limone Piemonte a Sanremo sull’antica Via del Sale, uno dei tratti più suggestivi e panoramici che si possano percorrere sulle due ruote.

Quest’anno la classica Traversata si triplicherà! La novità di quest’anno sarà una Transalp in notturna riservata alle E-Bike percorribile a gruppi di due o tre biker con il solo ausilio del gps. Invariata la Transalp diurna che si sdoppierà con percorso leggermente diverso tra E-Bike e bici muscolari.

E-TRANSALP BY NIGHT

logo-over-2000-riders-500KM 135 – dislivello + 3240 m – euro 100,00

La quota comprende:

pacco gara

aperitivo del venerdì sera

ristori sul percorso e buffet finale

assistenza meccanica e sanitaria (Croce Rossa e Medico al seguito)

pick up di supporto

La quota non comprende cene, pernottamenti, trasporti e tutto quanto non espressamente indicato.

Il percorso, che impegnerà per circa 15 ore, soste comprese, sarà affrontato in totale autosufficienza con l’ausilio del gps. Per motivi di sicurezza il tragitto si effettuerà a coppie (o comunque a piccoli gruppi di 3-4 persone, da formarsi prima delle iscrizioni), l’assistenza sarà fornita da Over 2000 tramite moto, ambulanza e pick up al seguito. Ogni biker sarà munito di un tracker che ne monitorerà constantemente la posizione.

Venerdì 31 agosto

In serata-ritrovo all’Expo Village di Limone per ritiro pacco gara, pettorale, ultime formalità, cena nei locali convenzionati.

Ore 23: partenza dalla Piazza di Limone Piemonte muniti di gps (per chi ne fosse sprovvisto sarà comunque fornito un road book), torce e batterie di ricambio per la pila frontale; la batteria sarà ricaricata strada facendo; il programma ed il percorso notturno saranno presto pubblicati su questo sito

Sabato 1 settembre

Ore 15,00: dopo 16 ore di cavalcata, ritrovo presso giardinetti di Taggia per compattamento di tutti i gruppi notturni e diurni.

Ore 16,00: arrivo a Sanremo, accoglienza e buffet finale al Bar Sud Est, passeggiata a mare (nei pressi di Porto Sole)

Ore 17,00: rientro con navette, treno o pernottamento a Sanremo

Per info: roberto.salice@libero.it oppure info@over2000riders.com