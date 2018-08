Anziano disperso sul Colle Melosa: lo cercano i vigili del fuoco

Triora. Andranno avanti tutta la notte, le ricerche di un uomo di circa 70, di cui non si hanno più notizie da oggi pomeriggio. A cercarlo, dalle 19,30 sono i vigili del fuoco del nucleo Saf (speleo alpino fluviale) e gli uomini del soccorso alpino, coordinati dall’Unità di Comando Locale del 115, che si attiva nei casi di ricerca dispersi. Inizialmente le ricerche si sono concentrate in località Cetta, frazione del Comune di Triora, dove l’anziano avrebbe dovuto trovarsi. Ma nel piccolo borgo, dell’uomo non c’erano tracce. Seconda una testimonianza, l’anziano sarebbe stato avvistato, l’ultima volta, nei pressi della diga di Tenarda, nell’alta val Nervia. Per questo i soccorritori si sono spostati sul Colle Melosa, dove continueranno le ricerche.