Anche il Principato di Monaco in lutto per la tragedia di Genova

Mentre si confermano i rinvii e gli annullamenti di quasi tutte le manifestazioni previste domani – sabato 18 agosto – in provincia di Imperia in occasione del lutto nazionale per le vittime di Genova, aldilà della frontiera arriva un bel segnale di solidarietà e vicinanza al popolo italiano in questi giorni drammatici.

Il governo del Principato di Monaco, che si dichiara sotto choc per quanto accaduto la vigilia di Ferragosto, ha annunciato questa mattina che metterà le bandiere a mezz’asta in segno di lutto per tutta la giornata di domani.

Lo scrive un comunicato ufficiale che recita: “In segno di solidarietà con l’Italia dove una giornata di lutto nazionale è prevista il 18 agosto in memoria delle vittime del crollo di un viadotto a Genova, è stato deciso di porre le bandiere a mezz’asta su tutti gli stabilimenti pubblici del Principato”.

La decisione riguarda, nel dettaglio, il Palazzo del Principe, il Ministero di Stato, il Consiglio Nazionale, il Palazzo di Giustizia, la sede del Comune, il Museo Oceanografico, il Monte-Carlo Country Club di tennis, lo Yacht Club, l’Automobil Club e il Grimaldi Forum.