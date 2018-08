Amore senza età per il ventimigliese Mario, promesso sposo a 91 anni

Ventimiglia. L’amore non conosce limiti. In questo caso di età. Sì perché, il ventimigliese Mario, con i suoi 91 anni ha deciso di sposare Giovannina, originaria di Rossano (CS) in Calabria che di anni ne ha “solo” 64.

Ai due promessi sposi vanno i migliori auguri dalla redazione di Riviera24.