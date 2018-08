Amichevole Cuneo-Sanremese, mister Lupo: “Abbiamo fatto una bella prestazione”

Sanremo. Beffa all’ultimo minuto per la Sanremese nell’amichevole contro il Cuneo, formazione che si appresta ad affrontare il campionato di Serie C. I matuziani si sono distinti al cospetto di una squadra di categoria superiore creando anche diverse occasioni pericolose.

“È andata molto bene, abbiamo fatto una bella prestazione, il risultato mi ha lasciato un po’ di amaro in bocca ma non ha importanza ora – ha dichiarato a fine partita mister Alessandro Lupo – Sono molto soddisfatto della prestazione dei due centrali difensivi, ma in generale abbiamo tenuto bene il campo contro una squadra di categoria superiore. Avremmo anche potuto vincere, il loro portiere ha fatto degli interventi decisivi”.