Bajardo. Cattive notizie per turisti, residenti e più in generale per chi ama la natura, i boschi, la montagna e i suoi sentieri. La catasta di eternit abbandonata in via Taggiasco (praticamente dentro il bosco) non è ancora stata rimossa, come testimoniano le foto scattate oggi da un nostro lettore.

Il Comune, tramite un’ordinanza firmata dal sindaco Francesco Laura il 5 giugno scorso, ne aveva imposto la rimozione, a carico della sua proprietaria, una donna residente a Sanremo, che ora aveva a dispozione 30 giorni di tempo per rimuoverlo. Altrimenti avrebbe dovuto provvedere il Comune, che poi si sarebbe dovuto rivalere economicamente e legalmente (denuncia) sull’interessata.

Ma nulla da parte dei soggetti interessati è stato fatto e quell’amianto giace oramai lì da circa un decennio, secondo quanto aveva testimoniato il dicembre scorso un escursionista al nostro giornale: tra case e bosco si trova una catasta di una quindicina di pannelli di eternit. Sembra che il materiale in questione sia quel che rimane dello smantellamento di alcune baracche di una campagna nelle vicinanze.