Ventimiglia. Una giornata intera dedicata alla storia e alla cultura alla scoperta di Albintimilium: la città romana sulla quale sorge la moderna Ventimiglia. L’appuntamento è per domenica 9 settembre. I partecipanti, che siano essi cittadini o turisti, potranno usufruire del servizio di bus navetta gratuito che li accompagnerà lungo le tappe di un percorso unico e affascinante, tra siti che il mondo ci invidia, come le grotte preistoriche dei Balzi Rossi, fino all’area archeologica della città romana a Nervia, recentemente aperta al pubblico.

Il programma:

Ore 9, partenza: ritrovo dei partecipanti in Largo Sandro Pertini;

Ore 9,30, I tappa: area archeologica della città romana di Albintimilium e scavo mura settentrionali;

Ore 11, II tappa: centro storico lungo la “stata antiqua”, biblioteca aprosiana, chiesa di san Michele;

Ore 12, III tappa: passeggiata da porta Nizza al Forte dell’Annunziata, accoglienza punto informativo VIA;

Ore 13, pranzo: piccolo aperitivo sulla terrazza del Forte – pranzo libero

Ore 14,00, IV tappa: passeggiata alla volta della medievale Porta Canarda tra natura e cultura

Ore 15,15, V tappa: passeggiata lungo la Via Iulia Augusta dalla discesa del Marinaio alla galleria di Capo Mortola

Ore 16,30, VI tappa: la “Tagliata” romana della falesia dei Balzi Rossi. Visita al Museo Preistorico

Ore 17,30: ritorno partenza dal parcheggio dei Balzi rossi e rientro a Ventimiglia

I posti disponibili in totale possono raggiungere un massimo di cinquanta. Per info e prenotazioni: 0184351181 (Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi). email: museoventimiglia@gmail.com