Alla Sanremese tre innesti dal settore giovanile dell’Alessandria

Sanremo. La Sanremese ha ufficializzato nelle ultime ore tre innesti dal settore giovanile dell’Alessandria. Arrivano alla corte di mister Alessandro Lupo: Vittorio La Fauci, attaccante classe ’99, Lorenzo Brugni, centrocampista classe 2000 e Lorenzo Giubilato, centrale difensivo (all’occorrenza terzino) classe 2000.

Brugni e La Fauci hanno già esordito nel calcio professionistico la scorsa stagione calcando i campi di Serie C con la maglia dell’Alessandria. Per La Fauci anche tre presenze in panchina con i “grigi” piemontesi. La società matuziana comunica inoltre che il centrocampista classe ’97 Antonio Auriemma ha rinunciato all’impegno con la Sanremese non avendo completamente recuperato dal grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre un anno.