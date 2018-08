Algerino arrestato dopo furto dai carabinieri di Ventimiglia: è già libero

Ventimiglia. I carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno proceduto mercoledì pomeriggio all’arresto in flagranza di reato di N.G., un 21enne algerino già noto alle forze dell’ordine, nell’ambito dei servizi ad “alto impatto” disposti dal comando provinciale di Imperia.

Il giovane è stato sorpreso presso la spiaggia adiacente il lungomare Trento e Trieste subito dopo aver rubato uno zaino appartenente ad un bagnante, l’azione non è passata però inosservata ad altre persone presenti in spiaggia, e grazie alla tempestiva segnalazione ai carabinieri, i militari sono riusciti ad intervenire nell’immediatezza, bloccando dopo poche decine di metri la fuga del ragazzo. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al turista, mentre il giovane extracomunitario, già noto per essere stato denunciato in stato di libertà solo pochi giorni fa perché inottemperante ad un provvedimento di espulsione e perché sorpreso con un taglierino all’interno di un esercizio commerciale del centro cittadino, è stato dichiarato in arresto.

Dopo l’udienza di convalida di questa mattina presso il tribunale di Imperia, nel corso del giudizio direttissimo N.G. ha patteggiato la pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 140 euro di multa, pena sospesa.

L’operazione è la seconda eseguita dai carabinieri di Ventimiglia, che con un significativo dispiegamento di militari sia in uniforme che in abiti civili nelle zone urbane e periferiche maggiormente colpite da rapine e furti, soprattutto in abitazione, hanno eseguito numerosi controlli a persone e veicoli nell’ambito dei servizi ad alto impatto disposti dal comando provinciale di Imperia su tutto il territorio della compagnia di Ventimiglia, finalizzato proprio al contrasto dei reati di tipo predatorio.