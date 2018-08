Al via la stagione 2018-2019 dell’Ospedaletti Basket

L’Ospedaletti Basket sta per iniziare la stagione con parecchie novità. La prima squadra sarà allenata per il settimo anno consecutivo da coach Andrea Lupi, alla 36esima stagione consecutiva da allenatore, un record, il quale oltre alla C silver si occuperà dell Under 18 e sarà il responsabile dell’area tecnica, a coadiuvarlo quest’anno nel ruolo di assistente in entrambe le squadre Ezio Archimede classe 1965, proveniente da BKI Imperia, sostituirà uno figura storica del BCO Fabio Carbonetto che ha deciso di cambiare casacca, un grande ringraziamento per lui e un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura.

Il 31agosto inizierà la stagione con dei programmi diversi dal passato, due i fondamentali la rosa sarà di tutti giocatori della provincia ad eccezione di Michele Carlucci e il consolidamento del settore giovanile partedo dal minibasket con il confermatissimo Giovanni Amato e la novità della formazione under 13 nata dalla collaborazione con la RA NA Bo Bordighera che vedrà sotto la guida di Coach Gabriele Alessio un team in grado di fare molto bene, in più la formazione U18 che partirà, sotto la guida di coach Lupi e Coach Archimede cercherà di tirare fuori il meglio dai propri ragazzi.

I confermati dall’anno scorso sono: Colombo Luca ,Michelis Tiziano, Carlucci Michele, Picerno Vincenzo, Zunino Davide e Cruz Salas Brayan, Vivo Erik, Palmero Simone.

Arriveranno dal Blu Basket Diano Marina i talenti Olivari Rocco classe 2001 play e Cologgi Mattia classe 2000 ala, e due cavalli di ritorno graditissimi Gilardino Luca play e Rossi Fabio guardia tutti e due di scuola orange che porteranno esperienza e leadership insieme a Colombo e Tito Michelis.

Un mix di giovani ed esperti per un campionato a detta del Presidentissimo Davide Morabito da play off. La parte atletica sarà sempre a cura del Prof Calzia e completerà la squadra il dirigente addetto agli arbitri Ezio Foca.

Quest’ anno sarà una stagione di cambiamenti con un lavoro radicato sul territorio soprattutto di reclutamento e una profondo cambio di vedute societarie che avranno concreti sviluppi negli anni a venire.

Per tutti gli sportivi diamo appuntamento alla fine di settembre per la presentazione ufficiale dei programmi e squadra, gli orange vi aspettano numerosi, facendoci portavoce di un movimento che deve crescere se noi vogliamo farlo crescere.