Al via la nuova stagione sportiva del Sanremo Rugby

Sanremo. Il Sanremo Rugby, aprirà martedì 4 settembre la campagna iscrizioni al proprio settore giovanile con una serie di grandi novità per la stagione 2018/19.

La volontà del sodalizio biancoazzurro è quella investire in maniera importante sullo sviluppo delle categorie più giovani, la struttura sportiva in questa stagione vede confermatissimo al vertice il genovese Gianluca Cartoni, affiancato da un importante parterre di tecnici che verranno annunciati nei prossimi giorni.

«La nostra missione – commentano dal club – è quella di far divertire i ragazzi, farli crescere in un ambiente sano e ricco di valori morali oltrechè sportivi. A breve inizieremo a dare luce a tutte le novità per la stagione alle porte, abbiamo lavorato alacremente durante l’estate per migliorare la nostra società sportiva su tutti i fronti da quello

sportivo, a quello manageriale, passando per una grande programmazione di eventi di assoluto livello».

Il primo appuntamento, che sarà da contemplarsi come un vero e proprio open – day, aperto a tutti, si terrà al Campo da Rugby interno alla pista di atletica di Pian di Poma, martedì 4 settembre dalle 17:30 alle 19.