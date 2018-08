Sanremo. Giovanni Santoro, 50 anni, è il nuovo dirigente del commissariato di Polizia di Stato di Sanremo. Lo ha presentato oggi il questore Cesare Capocasa.

“Sono stato all’estero per svariati anni, ma sono felice di ritornare in una realtà importante e delicata come la dirigenza del commissariato di Sanremo”, ha dichiarato Santoro, “Una realtà che in parte conosco per averci lavorato dal 2000 al 2006. Spero di poter continuare il lavoro già svolto in passato per contribuire alla maggiore sicurezza e tranquillità dei cittadini”.

Santoro, che dal 1994 indossa la divisa della Polizia di Stato, ha iniziato la carriera da funzionario di polizia a Torino, dove ha ricoperto vari incarichi dal 1995 al 2000. Nel 2000 è giunto in commissariato a Sanremo, restando col ruolo di commissario e commissario capo, fino al 2006, per poi trasferirsi a Ventimiglia, dove ha assunto la dirigenza del commissariato, per tre anni. Dal 2009 al 2017, la carriera di Santoro assume risvolti internazionali, presta servizio dapprima in Kosovo per una missione a fianco dell’Ue; quindi in Bosnia in qualità di ufficiale di collegamento per la Direzione centrale della polizia criminale. In seguito alla promozione a dirigente assume il comando della Divisione Pasi della Questura di Bergamo, per poi ritornare a Sanremo.

“Ringrazio il questore Capocasa per le parole di stima nei miei confronti”, ha concluso il dirigente, “Spero di poter in qualche modo ricambiare i suoi attestati di stima. Sono sicuro che con il personale del commissariato che in questi anni ha lavorato in modo duro ed efficace, seguendo le indicazioni del questore, potremo continuare il lavoro di contrasto alla criminalità e garantire ordine e sicurezza”.

Nel corso della presentazione di Santoro, il questore Capocasa ha annunciato che nei prossimi mesi verrà implementato l’organico del commissariato di Polizia di Sanremo.