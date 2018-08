Taggia. Stasera alle 21.15, ingresso libero, tutti con gli occhi al cielo ai Lido Idelmery grazie all’associazione Stellaria.

Al calar della sera i partecipanti avranno l’occasione di poter essere guidati in un viaggio tra le stelle, verranno portati dei telescopi in riva al mare e sotto le indicazioni dei membri dell’associazione scopriremo il fantastico mondo degli astri.

Domani 21 agosto alle 21.30 penultimo appuntamento con il Music on the beach con gli Alibi di Fulmine che ritornano al Lido dopo il successo dello scorso anno, portando un interessante e particolare progetto musicale ispirato al cinema.

Gli Alibi Fulmine sono uno storico gruppo musicale genovese, si forma negli anni ’80 caratterizzandosi immediatamente per una proposta artistica ispirata agli anni ’40-’50. Quella degli Alibi Fulmine è una musica d’autore difficilmente riconducibile ad un preciso genere. Ricca di contaminazioni e di incursioni in forme melodiche diverse che non consentono di identificarla con un solo termine, la proposta musicale degli Alibi Fulmine viene ironicamente definita dal suo autore, Maurizio Magnasciutti, “Swing-noir”.

Insomma una serata di musica e cinema da non perdere in vista dell’appuntamento di domenica 26 agosto con la terza edizione del Festival internazionale di cortometraggi “Il Corto in Spiaggia“.

E poi ancora i laboratori di Marta Laveneziana il giovedì, il teatro dei burattini il venerdì pomeriggio con il teatro Sunduk e sabato il Drum Circle con Alex “Drum” Nicoli. Continua questo grande agosto e questa grande stagione al Lido Idelmery di Arma di Taggia.