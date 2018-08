Al circolo “Tennis Sanremo” va in scena il primo torneo Open “Intesa Sanpaolo”

Sanremo. Sui campi del circolo “Tennis Sanremo” di corso Matuzia 28 ha preso il via il primo torneo Open “Intesa Sanpaolo”.

Con più di 100 iscritti provenienti da tutta Italia rappresenta l’appuntamento più importante per il calendario tennistico di Sanremo riservato ai giocatori inseriti nelle classifiche agonistiche della Federazione Italiana Tennis. Segue i due appuntamenti internazionali di luglio: la “Summer Cup” per le otto nazioni giovanili più forti d’Europa e il “Casinò di Sanremo ITF Senior Championships” di grado 2 per tennisti veterani.

Il torneo è organizzato a sessioni intermedie, quindi ad iniziare sono i giocatori di quarta categoria che accedono a quello di terza fino ad arrivare al tabellone principale costituito dai giocatori di seconda categoria.

Si gioca nel pomeriggio ed alla sera sui campi in terra rossa del circolo di corso Matuzia con palline Dunlop. Giudice arbitro Buonfiglio Guido. Finale prevista domenica 26 agosto. A seguire il torneo Open, nei giorni di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 agosto, la novità di quest’anno sarà il Master “Intesa Sanpaolo” del circuito del Ponente Ligure. Si tratterà di una competizione riservata agli 8 giocatori meglio classificati in tutto il circuito di tornei Open estivi disputati nel Ponente Ligure, da Ventimiglia a Savona. La qualità dei giocatori sarà garanzia di grande spettacolo e alto livello agonistico. Ingresso libero per tutte le sessioni di gara.